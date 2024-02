Sanremo 2024 – La seconda serata premia il rapper napoletano Geolier. Poi l’emozionante testimonianza del M° Allevi, e Fiorello che umilia Travolta

Sanremo – “Dire che me l’aspettavo è un parolone. Sono contento. Ho detto ai ragazzi mi raccomando, se siamo primi non fate casino. Perché sapevo che era la seconda serata, non è finita. I ragazzi si sono fatti mille chilometri, sono venuti da me per festeggiare ma è ancora lunga, dobbiamo arrivare a sabato“.

Eccolo, mentre cerca di farsi largo tra i fan festanti, il vulcanico Geolier, seguitissimo rapper napoletano, già nel 2023 protagonista sui social, e nelle classifiche.

Grazie alla fusione dei voti espressi ieri sera dalle radio e dal televoto, l’artista partenopeo si è aggiudicato il podio sull’Ariston, riservato a 15 dei 30 artisti in gara (stasera tocca ai rimanenti).

A riprova del fatto che questa edizione regalerà fino alla finale di sabato grande suspance circa chi sarà a vincere, a seguire Geolier, ecco le ‘felici conferme’ di Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. Parliamo, di artisti, insieme ad Angelina Mango, Diodato e Ricchi Poveri, ugualmente candidati alla vittoria.

Sanremo – Il momento più alto con la commovente testimonianza del M° Giovanni Allevi, al pianoforte dopo 2 anni di dolorosa degenza ospedaliera

Una seconda serata che per la vasta platea sanremese ha rappresentato veramente ‘un dono’, quando il M° Giovanni Allevi, dopo una lotta lunga 2 anni contro un brutto male, ha commosso tutti testimoniando sì tutto il dolore vissuto ma, soprattutto, il sorprendente ritorno alla vita – ha raccontato – dopo aver colto nei giorni di ‘infinita degenza’, anche diversi doni: “Ancora un dono: quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Cosa mai sarà un giudizio dall’esterno?”, ha affermato a sua volta commosso il concertista che, dopo aver finalmente ‘liberato’ la sua – oggi imbiancata – famosa ‘chioma riccia’ nascosta da un berretto di lana, ha affermato: “ Voglio accettare il nuovo Giovanni“.

Quindi, sedendosi al pianoforte dopo 2 anni di assenza dai palchi di tutto il mondo, Allevi ha esclamato: “Com’è liberatorio essere se stessi“, e poi: “Ho due vertebre fratturate e tremore e formicolio alle dite, una neuropatia. Non potendo più suonare con il mio corpo, suonerò con la mia anima“.

Sanremo – Fiorello ‘si allarga’ umiliando in diretta un ‘seccato’ John Travolta. La ‘pezza’ di Amadeus: “Travolta sapeva tutto. E’ una polemica su una stronz…”

E se quello di Giovanni Allevi sarà sicuramente ricordato come un dei momenti più alti tra le edizioni dei Festival ideati a condotti da Amadeus, va anche detto però che, purtroppo sempre ieri sera è stato toccato anche il punto più basso.

E’ infatti accaduto che, probabilmente eccessivamente ‘gasato’ dall’aver ottenuto dalla Rai e dall’amico direttore artistico, ‘un’incondizionata libertà di movimento ed iniziativa’ all’interno della manifestazione, l’incontenibile Fiorello (che ‘ha addirittura messo suo un su show collaterale all’evento’, comportando tra l’atro investimenti non da poco), ha pensato bene di ‘umiliare’ una star mondiale del livello di John Travolta, invitandolo a scimmiottare ‘Il Ballo del Qua Qua’, con tanto di berretto a forma di becco!

Una gag infelice e palesemente disapprovata dal protagonista di tante leggendarie pellicole di successo, che non ha esitato a gettare a terra il berretto, rifiutandosi – giustamente – poi di firmare la liberatoria per la successiva messa in onda del ‘numero’.

Ovviamente la ‘trovata di Fiorello’ è stata immediatamente bocciata ovunque, sia dai media che sui social, alzando un gran polverone, che oggi in conferenza stampa Amadeus – stavolta poco credibile – ha tentato di smorzare affermando: “Io mi sono divertito tantissimo. John Travolta non è stato costretto a fare nulla, era stato informato e tutto era stato condiviso. Sapeva esattamente tutto, non c’è stata nessuna sorpresa e nessun tranello“. Insomma, ha rimarcato il conduttore, “Non c’è stato nessun tranello, è stato John Travolta a contattarmi dicendo che avrebbe avuto piacere a venire. Non c’è stata una trattativa di mesi, mi ha contattato pochi giorni fa. Gli autori gli hanno spiegato tutto in camerino per filo e per segno, io ho trovato tutto molto divertente…“.

Max