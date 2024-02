Sanremo 2024 – Tra poco i 15 artisti in gara ed il nutrito parterre di ospiti (Russel Crowe in testa), co-presentati dalla Mannino. La minaccia degli agricoltori…

Sanremo – Mentre gli spettatori iniziano ad assieparsi all’esterno del Teatro Ariston in attesa di prendere posto in sala, monta l’impazienza per l’inizio di questa terza serata che, su tutti, vedrà sul palco la presenza del ‘Gladiatore’ (australiano) Russel Crowe. L’attore, molti non lo sanno, è anche un discreto musicista, e visto che si accinge a girare l’Italia in tourneé con la sua band blues, la ‘Russell Crowe & The Gentlemen Barbers’, stasera passerà sul palco dell’Ariston per dare un saggio anche delle sue doti musicali. Occhio a Fiorello che, dopo l’infelice gag di ieri con Travolta, stavolta con ‘Massimo’ rischia ‘un colpo di daga’!

Sanremo – Stasera sul palco dell’Ariston anche Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Paolo Janacci, lo scrittore Stefano Massini, ed i cantanti Morandi e Ramazzotti

Una terza serata che si preannuncia ‘densa’ di emozioni, anche grazie ai diversi e tutti ugualmente qualitativi ospiti che si avvicenderanno sul palco del Teatro Ariston.

Sono infatti attesi: l’eccellente polistrumentista Paolo Jannacci (figlio dell’indimenticato Enzo), che con lo scrittore Stefano Massini proporranno una canzone di denuncia sociale scritta ‘a 4 mani’ (‘L’uomo nel lampo’), che parla di morti sul lavoro.

Infine, grandi emozioni ed allegria, con le performance canore di Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti.

Sanremo – Curiosità per il ‘debutto’ di Teresa Mannino, co-conduttrice e protagonista in sala stampa: “Io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio”

Come da previsioni, fin da stamane la presenza a Sanremo di Teresa Mannino non è certo passata inosservata. La comica siciliana ha infatti conquistato da subito la ‘difficile e snb’ sala stampa, con una conferenza stampa dove ha dato sfoggio della sua arguta ironia.

Subito dopo che Amadeus ha comunicato ufficialmente i dati di ascolto della serata di ieri – mercoledì – la co-conduttrice di stasera ha sbottato: “Ma siete sicuri che siamo al festival di Sanremo? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio...“. Poi, commentando il clima di confusione che ha accompagnato il ‘via via’ dei bussolotti usati per estrarre chi sarebbero stati i cantanti-presentatori della serata, la Mannino ha spiegato come, a parer suo, tutto questo, “fa tanto fiera di paese“.

Infine, fingendo di alimentare chissà quale polemica interna agli artisti in gara, la siciliana ha buttato lì un’irriverente ma divertente ‘battuta-sospettosa’, circa una gravidanza da parte di Annalisa: “Ma alla fine è incinta o no?”.

Sanremo – Ecco la scaletta dei 15 artisti che stasera si esibiranno all’Ariston. Gli agricoltori in polemica: “Non un comunicato, fateci salire sul palco per spiegare”

Dunque, anche stasera ciascuno dei 15 artisti che si esibiranno, sarà presentato da un collega che si è già esibito nella serata di ieri. Ed anche stasera, la classifica (che dovrebbe essere rivelata intorno all’1.30), sarà determinata del televoto e dalla giuria delle radio.

Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti e con il relativo presentatori

Il Tre (presentato da Loredana Bertè); Maninni (presentato da Alfa); BNKR44 (presentati da Fred De Palma); Santi Francesi (presentati da Clara); Mr Rain (presentato da Il Volo), Rose Villain (presentata da Gazzelle); Alessandra Amoroso (presentata da Dargen D’Amico); Ricchi e Poveri (presentati da Big Mama); Angelina Mango (presentata da Irama); Diodato (presentato da The Kolors); Negramaro (presentati da Emma), Fiorella Mannoia (presentata da Annalisa); Sangiovanni (presentato da Renga e Nek); e La Sad (presentati da Geolier).

Sanremo – La protesta degli agricoltori, che non hanno gradito la proposta di far leggere ad Amadeus un comunicato: “Noi sul palco del Festival oppure tutti i trattori in città”

“Se non ci faranno salire saremo costretti a concentrare sulla città dei fiori, a partire da domani, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che già si stanno organizzando per potenzialmente raggiungere Sanremo entro venerdì o sabato mattina“.

Non usano certo mezze parole gli agricoltori, giunti nella cittadina ligure con i loro trattori. A mandarli su tutte le furie, contrariamente a quanto ‘ventilato’ inizialmente, dalla Rai è stato invece comunicato loro che al posto di ospitare una delegazione di giovani agricoltori sul palco dell’Ariston, l’alternativa sarebbe stata la lettura di un comunicato sulla protesta, letto da Amadeus. “Non lo accettiamo –è stato immediatamente replicato – Ribadiamo quanto è stato richiesto partendo da martedì scorso, dallo stesso direttore artistico Amadeus, sulla volontà di far salire sul palco una delegazione di agricoltori, che a oggi riteniamo sia l’unica soluzione possibile per dare il giusto significato alla grave crisi che l’agricoltura sta vivendo, viste le accorate manifestazioni che da settimane stanno colpendo l’Europa intera e l’Italia da Nord a Sud“.

Duro il commento di Filippo Goglio, uno dei portavoce del movimento ‘Riscatto agricolo’, che ha affermato: “Si sono rimangiati la parola, credo siano arrivate pressioni non so da chi perché prima ci hanno invitato e avevamo concordato con l’ufficio stampa della Rai di salire sul palco, solo che stamattina ho sentito alla radio che c’è una chiusura nei nostri confronti“. Staremo a vedere…

