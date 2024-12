Tutti davanti alla tv o allo smartphone in attesa dell’annuncio dei Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2025 dall’11 al 15 febbraio. A svelare i nomi, che passano da 24 a 30, è stato il direttore artistico Carlo Conti mentre appunto gli artisti interessati attendevano davanti agli schermi per immortalare il momento con l’ormai canonico video tra entusiasmo e brindisi. Chi in strada con telefonino alla mano e chi in casa come Giorgia che dopo l’esperienza da conduttrice a X Factor torna sul palco dell’Ariston calcato già cinque volte, dal 1995 al 2023. L’emozione è stata comunque fortissima e così l’artista romana ha inscenato una “svenimento” dopo l’annuncio.

Sanremo 2025, ecco chi sono i Big da Roma: Giorgia “sviene”

E se Giorgia “sviene” a favore di telecamera gli altri cantanti non sono da meno. Tutti hanno commentato il momento tra video e messaggi social. Achille Lauro gioca con il testo di una delle sue canzoni e posta una foto in gessato nero e champagne scrivendo “ci son cascato di nuovo, Sanremo 2025”.

Più compassato Tony Effe che annuisce soddisfatto mentre mangia in camera. Altro Big in gara da Roma, è Elodie che dopo aver dissimulato e negato in più occasioni una sua possibile partecipazione al Festival, posta ironicamente proprio i video delle interviste dove ha evitato in ogni modo di ‘sbilanciarsi’.

Tra i romani c’è anche Simone Cristicchi che posta un messaggio di ringraziamento a Carlo Conti “per la sua sensibilità, e per aver deciso di far ascoltare a milioni di persone” “una canzone molto speciale, che ho tenuto nel cassetto per molti anni, in attesa di darle la luce merita”. In trepida attesa di salire sul palco del Festival di Sanremo 2025 anche Noemi che ai fan scrive solo “non vedo l’ora di farvela sentire”.

C’è infatti ancora mistero sui titoli dei brani che verranno svelati sempre da Carlo Conti il 18 dicembre nel corso della serata di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo.

Tutti i Big in gara

Trenta big che compongono un cast di altissima qualità con un nutrito gruppo di artisti rap “più orientati al pop” e veterani. Riflettori puntati su Fedez e Tony Effe protagonisti negli scorsi mesi protagonisti di un dissing cha ha fatto molto discutere. “Loro in un duo? No, sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta” ha detto Carlo Conti commentando la partecipazione dei due rapper. Ma vediamo la lista completa dei trenta big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2025.

Ci saranno: Achille Lauro ⁃ Gaia ⁃ Coma_Cose ⁃ Francesco Gabbani ⁃ Willie Peyote ⁃ Noemi ⁃ Rkomi ⁃ Modà ⁃ Rose Villain ⁃ Brunori Sas ⁃ Irama ⁃ Clara ⁃ Massimo Ranieri ⁃ Emis Killa ⁃ Sarah Toscano ⁃ Fedez ⁃ Simone Cristicchi ⁃ Joan Thiele ⁃ The Kolors ⁃ Bresh ⁃ Marcella Bella ⁃ Tony Effe ⁃ Elodie ⁃ Olly ⁃ Francesca Michielin ⁃ Lucio Corsi ⁃ Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento ⁃ Serena Brancale ⁃ Rocco Hunt ⁃ Giorgia.