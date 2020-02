Sanremo 70, Jessica Notaro chi è: età e storia dell’ospite che canta con Antonio Maggio

È uno degli emblemi della lotta alla violenza sulle donne, lei che nonostante tutto riesce ad andare avanti con il sorriso e un coraggio difficile da trovare in chiunque. Gessica Notaro è una showgirl e modella, ora anche cantante. La donna, infatti, è uno degli ospiti di Sanremo 2020 e canta al fianco di Antonio Maggio.

Un’ospitata sorpresa, annunciata dal direttore artistico Amadeus: “Questa sera ci sarà Gessica Notaro che, insieme ad Antonio Maggio, canterà una canzone scritta insieme ad Ermal Meta. Vuole essere un manifesto per tutto quello che ha subito”. Un’ulteriore prova di coraggio per una donna che non ha mai perso la voglia di lottare contro l’ingiustizia.

Gessica Notaro, ex fidanzato e storia

Gessica Notaro è nata a Roma nel 1989, ha 30 anni ed è una modella, tanto che nel 2007, a soli 17 anni, partecipa a Miss Italia. Una prima tappa che poterà la showgirl a partecipare a diversi programmi televisivi, come ‘Quelli che…”. Dietro la voglia di farcela giovane Gessica nascondeva una situazione famigliare difficile: ha infatti perso il padre molto giovane e anche un fratello, che si è tolto la vita.

Il destino le ha riservato anche un altro brutto scherzo, il più crudele. L’ex fidanzato Jorge Edson Tavares nel 2017 le ha sfregiato il viso con l’acido, per poi essere condannato successivamente a 15 anni di carcere. Gessica Notaro però non si abbatte, trova la forza per lottare e per riprendersi la sua vita. Che ora la porta sul palco dell’Ariston, dove può gridare al mondo la sua sofferenza e la sua voglia di farcela nonostante tutto.