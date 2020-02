Sanremo, conferenza stampa 4° serata: le parole di Amadeus dopo il boom di ascolti. E Benigni telefona in diretta

Parole di giubilo nella conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2020, da parte di Amadeus, oggi venerdì 7 febbraio 2020, nell’appuntamento mediatico che lancia la penultima puntata del Festival 2020.

Dopo gli straordinari dati di ascolto, Amadeus e la Clerici hanno incontrato la stampa. Dopo gli interventi del sindaco di Sanremo, del presidente della Liguria e del vice direttore di Rai uno Fasulo, ecco le parole del conduttore.

Sanremo, conferenza stampa 4° serata: cosa ha detto Amadeus

Sono parole accorate e sincere quelle del conduttore e direttore artistico. “Sono senza parole, commosso per quello che sta accadendo. La fiducia è una cosa importante perché un progetto possa essere realizzato. Un Festival così lo immaginavo da agosto e anche prima, quando non sapevo se mai avrei fatto un Festival.”, ammette Amadeus.

“Ringrazio la Rai e, per la spinta decisiva, il direttore Coletta che ammiravo a Rai3 ed ho conosciuto un mese fa. Ha un’idea pop come la intendo io. Ringrazio anche l’AD Salini, Fasulo, Lucio Presta”.

Sanremo, conferenza stampa 4° serata: Roberto Benigni chiama in diretta

Una sorpresa, poi, nel corso della conferenza. Roberto Benigni a sorpresa chiama Amadeus. “Sei il più grande conduttore che abbia mai visto, Amadeus. Non ho dormito per l’emozione di quello che abbiamo fatto ieri: il Cantico dei Cantici a Sanremo.”, dice enfatico. “E poi l’ingresso con la banda, neanche fossi un capo di Stato. Volevo salutare i giornalisti, ringraziarli. E ringraziare te. Tutto il mio cuore per voi”.

Spazio anche ad Antonella Clerici. “Sono contenta del successo di Amadeus, perché se lo merita. Mi è piaciuto che è stata un festa corale con un’armonia, in un contesto di tv sempre più conflittuale che a me non piace. L’amicizia è stata la base di questo Festival. Il segreto è fare cose eccezionali in maniera normale”, dice la conduttrice.

Si accorda l’altra star della conduzione di stasera, Francesca Sofia Novello. “Sono orgogliosa di essere qui con voi. Spero stasera di riuscire a trasmettere le stesse emozioni che le mie colleghe hanno trasmesso a me nelle sere precedenti”.