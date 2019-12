Sanremo, ecco i big della 70ma edizione. Leotta ospite

Un ‘colpaccio’ quello portato a segno dal settimanale ‘Chi’ (nelle edicole da domani) che, bruciando addirittura sul tempo la conferenza ufficiale di presentazione della Rai, ha annunciato in anteprima il parterre di artisti che Amadeus ha chiamato ad esibirsi per l’imminente Festival di Sanremo.

Dunque, salvo smentite, a gareggiare troveremo il ‘redidivo’ Francesco Gabbani e, per la gioia di molti, Morgan (in coppia con Bugo, delle Vibrazioni.), quindi i giovani Giordana Angi e Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo (da ‘Amici’), Elodie Di Patrizi ed Enrico Nigiotti. Quindi Marco Masini, Anastasio (da ‘X Factor’), Irene Grandi, Piero Pelù, Elettra Lamborghini, I pinguini tattici nucleari, Achille Lauro, Diodato, Paolo Jannacci, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, Junior Kelly, Rancore. L’unico dubbio, scrive ancora ‘Chi’ sarebbe chi tra Samuele Bersani e Stash e i The Kolors.

Il rapper Salmo dovrebbe essere il primo ospite della serata d’apertura. Riguardo invece alla presenza di Tiziano Ferro e l’identità delle 10 donne che affiancheranno il conduttore nel corso del Festival, al momento è ancora tutto top-secret. Tuttavia sarebbe però confermata la presenza di Diletta Leotta.

Max