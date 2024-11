Sanremo, Fedez e Tony Effe irrompono nel toto-Big

(Adnkronos) – A due settimane dall’ufficializzazione dei Big in gara a Sanremo, prevista per il 2 dicembre, il toto-nomi impazza e si arricchisce di due nomi di grande attrattiva mediatica: Fedez e Tony Effe, protagonisti nei mesi scorsi di un dissing senza esclusione di colpi. A lanciare la suggestione di una possibile partecipazione di Fedez in gara è stato il sito del settimanale ‘Chi’. Ma l’ipotesi è presto rimbalzata da una testata online all’altra, coinvolgendo anche il nome di Tony Effe. In effetti l’eventuale presenza dei due artisti nello stesso festival garantirebbe a Carlo Conti un appeal sul pubblico giovane non indifferente. Finora nessuno ha smentito né confermato, come d’altronde tutti gli altri nomi coinvolti finora nei rumors sul festival 2025. Anche perché Carlo Conti sta ascoltando, com’è normale che sia per una selezione, un numero di brani largamente superiore a quelli che potrà portare all’Ariston (anche se già si parla di una possibile modifica last minute al regolamento per portare i Big a 28). E dunque tutto può ancora succedere.

Per ora si può solo registrare che i nomi che circolano con maggiore insistenza nei toto-Sanremo pubblicati nelle ultime settimane sono quelli di Elodie, Blanco, Gazzelle, Madame, Achille Lauro, Brunori Sas, Coma_Cose, Benji & Fede, Olly, Francesca Michielin, Gaia, Clara, Luchè, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Alex Britti, Alessandra Amoroso, Noemi, Arisa, Modà, Anna Pepe, Bresh, Virginio, Rkomi, Petit. Insistentemente circolano anche i nomi di Ermal Meta e Francesco Gabbani, che proprio nei festival di Conti debuttarono nella sezione Giovani. In quota over, oltre ad Al Bano che ha già fatto sapere di aver inviato anche quest’anno ai selezionatori due canzoni, si vocifera – a quanto apprende l’Adnkronos – delle candidature di Marcella Bella, Amedeo Minghi, Fausto Leali e Massimo Ranieri. (di Antonella Nesi)