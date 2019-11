“Sanremo? Romina non vuole, odia la gara”, Al Bano gela i fans

A rendere ‘doverosa’ la loro presenza, il fatto che la prossima edizione di Sanremo sarà la numero 70, un traguardo prestigioso da celebrare quindi con gli artisti che negli anni, con la loro partecipazione, hanno concorso al proseguo di questo formidabile – ed inimitabile – ‘Barnum musicale’. Dunque, oggi, tra i big degli ‘anni gloriosi’ chi se non Al Bano e Romina possono fregiarsi di essere tra i protagonisti della gara canora più famosa del mondo? A dire il vero, il ‘corteggiamento’ nei confronti dei dispensatori di ‘Felicità’, è iniziato già diversi mesi.

“Anche Malgioglio ci ha offerto una sua canzone”

Ma oggi, raggiunto dall’agenzia di stampa AdnKronos, il cantante di Cellino San Marco ha letteralmente ‘gelato’ i fan del Festival e della coppia: “Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival”. Poi l’artista pugliese ha ammesso che se ne parla già da diverso tempo e che, per l’occorrenza, da gran professionista quale è, si stava anche preparando per fare una figura all’altezza dell’occasione: “Mi stanno sensibilizzando ma ancora non ho deciso nulla purtroppo di bugie se ne dicono tante e ogni giorno ne esce una nuova”. Riguardo poi la canzone eventualmente da proporre sul palco dell’Ariston, Al Bano ha reso noto che fra i vari brani sui quali starebbe già lavorando, c’è ne è “uno scritto da Salvatore De Pasquali, autore di ‘Champagne’, uno da Cristiano Malgioglio e alcuni scritti da me, vedremo”…

