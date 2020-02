Sanremo, tutti a fomentare Gessica contro Junior Cally…

Non riusciamo onestamente a capire il perché, ma nonostante le ‘spiegazioni’ – e addirittura ‘le scuse’ – più volte rilasciate dal rapper di Focene ai media, prosegue la ‘demonizzazione’ di Junior Cally. Tale è ormai la dimensione – per certi versi anche ridicola – che certa ‘stampa’ ha raggiunto (basti pensare al presunto ‘sessismo’ attribuito al conduttore!), che la gara stessa ha rischiato di passare in secondo piano! Oggi poi si è giunti persino a cercare di ‘fomentare’ la brava Gessica Notaro (bravissima debuttante nell’ospitata con Antonio Maggio con la canzone di Ermal Meta).

Qualcuno è infatti riuscito a far commentare alla sfortunata giovane riminese (vittima dell’aggressione all’acido del suo ex, cose serie), la maschera che Junior Cally spesso indossa, lasciando quindi intendere che sia un’offesa anche per lei, per ovvi motivi costretta a dover indossare una benda sull’occhio.

“Io e Junior Cally una cosa in comune ce l’abbiamo: entrambi indossiamo una maschera, lui per fare show e inneggiare alla violenza, io per rimediare ai danni della violenza subita“, ha affermato la Notaro in sala stampa.

Quindi, mostrando la sua foto con la benda all’occhio, e l’altra con ritratto il rapper ‘mascherato’, ha aggiunto: “Ho ricevuto tantissimi messaggi per via della partecipazione di Junior Cally al Festival, ma ho preferito non rilasciare commenti. Non ho voluto alimentare la polemica, perché ho pensato che solo portare un messaggio così forte di speranza bastasse da solo“.

Perché Amadeus non l’ha inserita nella gara?

Ed infatti Gessica piuttosto che cadere in toto nella ‘trappola’ dei ‘gossippari’ (la critica musicale è altra cosa), preferisce glissare soffermandosi sulla canzone: “Devo dire che Amadeus ha dimostrato una grandissima sensibilità su questo tema, quando gli abbiamo fatto sentire la canzone non ha esitato un secondo e ha detto subito sì”.

Una grande occasione persa da molti media presenti i quali, piuttosto che indugiare sul nulla (in merito ad un’eventuale ed insensata contrapposizione tra lei e Junior), avrebbero fare domande forse molto più pertinenti al contesto.

Ad esempio, soprattutto ad Amadeus, che tanto ha voluto Gessica, come mai una canzone così bella – sicuramente la migliore tra quelle ascoltate, anche in gara, nella prima serata – non è stata inserita come concorrente?

