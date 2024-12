Santa Barbara: lo show è servito, i pompieri incantano i bambini – IL VIDEO

CERVETERI – Esibizioni e spettacolo nella caserma dei vigili del fuoco che hanno omaggiato la loro patrona Santa Barbara. Ma soprattutto, ieri mattina, hanno incantato centinaia di bambini delle scuole in visita per osservare da vicino i pompieri. Salvataggi ai piani alti, scalatori, incidenti con annesso intervento di soccorso ma anche incendi domati in pochi secondi. Non è mancato nulla e gli alunni, accompagnati dalle loro maestre, si sono divertiti vedendo all’opera i loro eroi che non si sono risparmiati chiudendo la celebrazione con l’inno di Mameli e il tricolore con l’acqua. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Santa Barbara, i vigili del fuoco di Cerveteri incantano i bambini