Santa Maria Maggiore, oggi inaugurato il presepe vivente

Oggi, il cuore della capitale si anima con la terza edizione del Presepe vivente di Roma, un evento suggestivo promosso dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in collaborazione con l’Associazione Terre di Presepi. La manifestazione, che celebra la tradizione natalizia con una rappresentazione itinerante, coinvolge parrocchie, associazioni, gruppi storici, proloco e tanti appassionati, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Santa Maria Maggiore, percorso di fede e tradizione

Il corteo del Presepe Vivente parte dalla Chiesa del Perpetuo Soccorso, snodandosi attraverso Via Merulana, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via dell’Esquilino, Piazza dell’Esquilino e Via Liberiana. Il percorso si conclude nella piazza antistante la Basilica Papale, dove si tiene la rappresentazione della Natività, momento centrale della giornata. L’iniziativa mira a far rivivere l’atmosfera autentica del Natale, richiamando il valore della condivisione e della comunità.

L’incontro con il Pontefice

Uno dei momenti più attesi è il saluto con Papa Francesco, previsto nel pomeriggio presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il Pontefice si recherà qui per affidare alla Madonna il viaggio che intraprenderà domani verso Ajaccio, rafforzando il legame tra l’evento e la spiritualità che lo ispira. La presenza del Papa rappresenta un’occasione speciale per i partecipanti e per i fedeli, che potranno condividere un momento di preghiera e raccoglimento.

Una tradizione che unisce

L’evento, giunto alla sua terza edizione, si conferma come un appuntamento irrinunciabile per la città di Roma, capace di attirare non solo i romani, ma anche visitatori e turisti affascinati dalla magia del Natale. Attraverso la collaborazione tra diverse realtà, il Presepe Vivente di Santa Maria Maggiore celebra le radici della fede cristiana e la cultura popolare, offrendo una rappresentazione che emoziona e coinvolge.