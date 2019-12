Santa Marinella, investiti due ciclisti: sono gravi

Non si placano le tragedie stradali a Roma e zone limitrofe. Dopo l’incidente che ha tolto la vita alle due sedicenni Gaia e Camilla Roma si macchia di un altro incidente stradale. Sulla Statale 1 Aurelia in prossimità di Santa Marinella un gruppo di ciclisti è stato investito, due di loro sono in gravi condizioni.

Sul tratto stradale in prossimità dell’incidente il traffico è consentito in una sola direzione e la circolazione di conseguenza è fortemente rallentata. Sul luogo del sinistro che ha coinvolto una macchina e un gruppo di ciclisti è stato immediato l’intervento del 118 e di un’eliambulanza, oltre ad alcune pattuglie dei carabinieri. Le condizioni di due ciclisti sono al momento gravi, i feriti sono stati trasportati in ospedale d’urgenza.

Notizia in aggiornamento.