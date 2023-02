Santa Marinella, negozio distrutto da un incendio: evacuati i residenti. Enorme incendio nella notte a Santa Marinella, sul litorale laziale. Le fiamme sono partite da un negozio di casalinghi richiedendo l’evacuazione degli abitanti della palazzina che si trova sopra l’attività commerciale: decine le richieste d’intervento arrivate al 112 per un emporio di casalinghi e prodotti per la casa andato in fiamma in piazza Civitavecchia, angolo via Aurelia. Una volta sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia si sono trovati davanti all’attività commerciale completamente invasa da fumo e fiamme.