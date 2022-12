Santa Severa: domani 8 dicembre apre il ‘Magico Castello’ con ingresso gratuito 

L’attesa è quasi finita, domani 8 dicembre al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea in collaborazione con Direzione regionale Ambiente e il Comune di Santa Marinella, apre le sue porte con ingresso gratuito, il Magico castello, il festival lungo un mese dedicato al Natale, organizzato dall’Associazione culturale ZIPZone.

“Il Castello di S. Severa è uno dei pilastri sui cui si fonda il polo culturale regionale realizzato dalla Regione Lazio attraverso la riapertura e la valorizzazione di alcuni dei siti storici e artistici di sua proprietà e di maggior pregio – dichiara Luigi Pomponio, presidente della società regionale LAZIO crea che supervisiona l’organizzazione.

Si tratta di un progetto ambizioso, del quale orgogliosamente facciamo parte, il cui successo è testimoniato dalla presenza e dal gradimento dei visitatori che popolano i numerosi eventi ospitati dal complesso monumentale tutto l’anno. Tra questi, il Magico Castello, tra l’altro quest’anno a ingresso gratuito, è ormai da anni uno dei più apprezzati, in virtù della sua capacità di attrarre e stupire un pubblico di tutte le età, con l’ovvia prevalenza dei bambini e delle bambine”.

Un viaggio immersivo con giochi di luci e video mapping, spettacoli, laboratori, esperienze immersive a cura di artisti di fama internazionale e poi la casa di Babbo Natale, il bosco fatato, la bottega del Cioccolato, l’ufficio postale dei desideri, l’archeotrekking, un appuntamento alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi alla scoperta di luoghi magici e incantevoli tra natura e storia, il mercatino dell’artigianato e a km 0, il Museo del mare e della navigazione antica e il Museo del Castello aperti e tanto altro!

“Anche quest’inverno il Castello di Santa Severa si conferma un luogo centrale per la Regione Lazio, capace di costituire un’attrattiva preziosa per tutto il territorio- secondo Lorenzo Sciarretta, Delegato alle politiche culturali, giovanili e progetti speciali della Regione Lazio.

Il villaggio di Natale, che quest’anno è a ingresso gratuito per consentire a tutti di poter fruire del luogo e delle sue attrazioni, prevede un ricchissimo programma di appuntamenti per adulti e bambini che ci farà rivivere la magia dell’atmosfera delle feste.

Gli eventi di dicembre non sono tuttavia un’eccezione per il Castello, ma l’epilogo di un anno straordinario, con oltre 200.000 presenze registrate solo durante la programmazione estiva, eventi nei weekend, residenze artistiche a cura delle più importanti istituzioni nazionali, un ostello che è diventato un punto di riferimento per i turisti che vogliono visitare questa parte della nostra Regione. Un Castello, sempre aperto grazie alle reti territoriali, ai cittadini e alla gestione pubblica di LAZIOCrea”

Negli spazi della Manica Lunga si potrà visitare la Casa di Babbo Natale, la Posta dei desideri e il Laboratorio del collaudo dei giochi e partecipare ai Laboratori della Fantasia. Un meraviglioso spazio di gioco e di immaginazione, in cui cercare Babbo Natale, disegnato da Mondo Mombo e realizzato da Framberry Events. dalle 11:00 alle 19:00 ( ingresso ogni ora con prenotazione). Dalle 10:30 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 15:00 sempre visita libera senza attività

Da non perdere l’Aurora Boreale un ambiente immersivo e plurisensoriale costruito intorno all’immaginario dell’ aurora boreale: un luogo da attraversare, ma anche dove poter immergersi e restare tra suoni naturali di acqua gelata, ghiaccio, neve ed un’ampia gamma di forme e colori rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio.

A cura della Compagnia Muta Imago dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (ingresso ogni 30 minuti max 20 persone)

Ad accogliere i visitatori in tutto il borgo ci sarà un Video Mapping show, un percorso immersivo e coinvolgente che trasporterà , attraverso video audio e luci il visitatore in epoca Etrusca, durante una tipica rotta di navigazione orientata dalle stelle. A cura Enel x. E poi la Bottega del Cioccolato, uno spazio unico per grandi e piccini dove assaporare e degustare e le delizie della cioccolata, regina del Natale. A cura di Etica Food.

Per grandi e piccini non può mancare l’appuntamento al Museo dell’Alchimia, uno spazio prezioso dove conoscere segreti e misteri del Castello di Santa Severa e della sua memoria storica e territoriale. A fare da guida, Mr Giulio, chimico e mago nato proprio nel Castello. Per la visita guidata e i laboratori tutti i giorni ore 11:30 e ore 14:30 max 20 persone.

Sulla Spianata dei Signori un maestoso animale luminoso nel Bosco fatato nascosto tra gli alberi attende grandi e piccini per incantare e farsi fotografare. A cura di Zip_Zone con Mirò. Nel Cortile delle Barrozze si potrà passeggiare nella piazza del villaggio con il Mercatino, addobbata a festa, dove poter rivivere l’atmosfera del Natale, tra casette di legno e calciobalilla, decidendo di acquistare da artigiani e artisti locali originali regali di Natale, prodotti home made, delizie e caramelle, partecipando infine a piccoli laboratori artistici.

Infine, l’ Area Food è uno spazio per tutti i gusti dedicato al buon cibo, dove scegliere di mangiare seduti su tavoli di legno deliziosi panini gourmet, sfizi e fritti, prodotti locali e regionali, sublimi dolcetti scegliendo di assaggiare ogni volta un prodotto differente con la certezza di acquistare da professionisti di livello e truck food accreditati al Gambero Rosso.

Calendario Spettacoli, Laboratori e attività dell’8 dicembre

ore 12:15 e ore 16:30 ( doppia replica)

Cortile Della Guardia – Spianata dei Signori

Opening con il concerto itinerante della Balkan Lab Orchestra

Ore 10:00 e ore 14:00 ( doppio appuntamento) prenotazione su eventbrite https://nataleparchilazio.eventbrite.it/

Cortile della Guardia – a cura della Direzione Ambiente della Regione Lazio in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Sapienza Università di Roma, la Riserva Naturale di Macchiatonda e le archeologhe Valentina Asta e Federica Fulgenzi.

Partenza dell’Archeotrekking, escursione a piedi dal Castello di S. Severa, al Monumento Naturale di Pyrgi fino alla Riserva Naturale di Macchiatonda un’esperienza autentica immersi nella natura, nella storia e nella archeologia di questo straordinario territorio.

Costo: € 8,00 adulti e gratuito minori di 18 anni comprensivo di visita guidata.

Il pagamento del biglietto dovrà essere fatto presso la biglietteria del Museo del Castello di Santa Severa.

Partenza per il sentiero “Natura e Arte” nella Riserva di Macchiatonda, un museo a cielo aperto per vivere un’esperienza autentica e immersiva nella bellezza della natura. Lo sguardo e la matita di 6 artisti naturalistici lungo un sentiero nella Riserva di Macchiatonda.

dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (inizio ogni 60 minuti )

Sala Manica Lunga

Laboratori e intrattenimento a cura di Lampada Blu APS;

Laboratori di pittura e creatività a cura di Perfareungioco dalle 10:30 alle 17:30

Cortile delle Barozze

“Ludoteca Itinerante”, allestimento di giochi antichi a cura di Valerio Bonsegna

Tutto il programma sul sito castellodisantasevera.it prenotazione gratuita su https://www.boxofficediy.com/al-magico-castello-di-santa-severa/

Il Castello di Santa Severa è sulla SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Max