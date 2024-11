Santa Severa, primi interventi di asfaltatura sulle strade

SANTA MARINELLA – Partiranno lunedì 18 novembre i primi interventi di asfaltatura su alcune strade comunali a Santa Severa. Nel dettaglio, le vie interessate all’intervento di manutenzione straordinaria sono: via dei Normanni, Piazzale Garda, via Giunone Lucina, Piazza Roma. A tal fine è stata pubblicata un’ordinanza di modifica della viabilità (Numero 32 del 14-11-2024) che regola il transito e la sosta dei veicoli durante l’esecuzione dei lavori. Nell’ atto viene interdetto il traffico veicolare in alcuni tratti ove necessario, istituito il senso unico alternato e il divieto di sosta e fermata dalle ore 07.00 del 18/11/2024 per l’intera durata delle lavorazioni. Sarà consentito il passaggio dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e dei residenti nelle vie interessate. “Continua l’impegno per migliorare la percorribilità e la sicurezza delle nostre strade comunali – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai LL.PP. Andrea Amanati – In particolare stiamo intervenendo a Santa Severa, dove si è reso necessario ed urgente riasfaltare alcune vie. Una serie di iniziative che l’amministrazione comunale ha messo in campo per rispondere alle richieste legittime e condivise dei residenti”. Nei giorni scorsi , a Santa Severa sono state effettuate le potature degli alberi e la pulizia del verde pubblico. “Vogliamo rivolgere ancora una volta un monito ai privati nel mantenere in ordine siepi e alberature di proprietà confinanti con il suolo pubblico – ha affermato il sindaco Pietro Tidei – E’ inoltre aumentato il controllo sul territorio ed in particolare sul rispetto del servizio di raccolta differenziata, che va seguito con attenzione. Presto – ha concluso il Primo cittadino – anche Santa Severa sarà oggetto dell’intervento di sostituzione dei punti luminosi, come sta già accadendo nel resto del Comune. La collaborazione di tutti aiuta a mantenere la città in ordine, pulita ed è dimostrazione del senso civico e dell’amore per il proprio territorio”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA