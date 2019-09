Santo del giorno 19 settembre: oggi si festeggia San Gennaro

I festeggiamenti sono iniziati già nella giornata di ieri, perché San Gennaro per Napoli è tanto. La città è già in festa, sono previste cerimonie e cortei, tutti per il santo del giorno 18 settembre. Il patrono di Napoli è entrato prepotentemente nella vita dei suoi cittadini nonostante la sua storia sia arrivata a noi in modo frammentario.

Non è chiara infatti la sua infanzia, si sa però che San Gennaro sia nato circa nella seconda metà del III secolo. Più chiara invece la sua adolescenza, arrivata a noi grazie alla più antica ‘Passione di San Gennaro’ del VI secolo.

San Gennaro, chi è il santo del 18 settembre

Lo scritto succitato presenta San Gennaro come un vescovo di Benevento, arrivato a Pozzuoli per opporsi alla carcerazione del diacono Sossio, reo solamente di essere cristiano. Una presa di posizione forte che portò però lo stesso Gennaro alla carcerazione e in seguito alla condanna a morte per essersi rifiutato di sconfessare il proprio credo.

Gennaro fu decapitato nei pressi della Solfatara, un vulcano attivo vicino Pozzuoli. Dopo l‘esecuzione le sue ossa furono portate a Napoli, di cui è diventato patrono. San Gennaro è inoltre diventato famoso per la liquefazione del suo sangue, custodite in tre ampolle raccolte da una donna di nome Eusebia durante il suo martirio.