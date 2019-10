Santo del giorno oggi 15 ottobre: si celebra Santa Teresa d’Avila

S. Teresa di Gesù già in giovanissima età ferveva di passione per la lettura di testi sacri, che con passione leggeva anche ai suoi due fratelli più piccoli. Inebriati da tale forza, i due bambini vollero provare l’ebrezza di volare nella volta celeste per provare le sensazioni suscitate dalla lettura della sorella. Per questo si vollero recare dai mori per ergersi in cielo.

Tale intento su disinnescato dallo zio paterno che li riportò a casa. Dove i due, per poter adempiere alla volontà di Cristo, fecero costruire una piccola cella nel loro giardino dove potessero pregare. Intanto S. Teresa, nata ad Avila, in Spagna, seguì la sua vocazione, che si fece concreta all’età di 12 anni, quando perse la madre.

S. Teresa, una vita per Gesù

Proprio oggi, 15 ottobre, si celebra S.Teresa, che all’età di 20 anni si ritirò nel monastero dell’Incarnazione del Monte Carmelo in Avila per rispondere alla sacra chiamata. Dopo pochi mesi fu costretta a tornare a casa a causa di una grave malattia che fece vacillare anche la sua volontà. La sua granitica fede la fece però tornare sui suoi passi e si diede con tutta la sua forza a seguire la volontà di Gesù. Morì all’età di 67 anni, e ancora oggi il suo ricordo è vivo nello spirito dei fedeli.