Santopadre, eseguita autopsia sul ladro ucciso dal tabaccaio

Intanto ieri, a Cassino, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del ladro ucciso. L’esame è iniziato nel primo pomeriggio e si è protratto per circa cinque ore. Lo ha svolto il medico legale Vincenzo Caruso, nominato dalla procura della Repubblica cassinate, che avrà 90 giorni di tempo per depositare la perizia.

Con lui c’era anche il consulente tecnico di parte, indicato dalla famiglia Fiorelli, il dottor Augusto Canali. Saranno proprio i risultati dell’esame autoptico, incrociati con quelli della perizia balistica, a fissare qualche importante certezza nelle indagini. Almeno sulla dinamica di quei momenti cruciali, quando lungo il vialetto del giardino il tabaccaio si è trovato di fronte al ladro.

Già l’esame esterno della salma, effettuato subito dopo la tragedia, avrebbe fornito alcune precise indicazioni. Cioè che la rosa di pallini abbia raggiunto il ladro sotto l’ascella sinistra, sul costato, e che vi siano lesioni sulla parte inferiore del braccio riconducibili agli stessi pallini. Secondo la lettura fornita sin da subito dall’avvocato Sandro De Gasperis, difensore di fiducia di Fiorelli, le due lesioni (sul costato e sotto il braccio dello stesso lato) indicano che nell’attimo in cui è stato colpito il malvivente aveva il braccio teso e sollevato, perpendicolare rispetto al corpo. Cioè che stava puntando la pistola, poi risultata una scacciacani, verso il tabaccaio che gli stava di fronte. Non è un particolare da poco. Può infatti rappresentare il discrimine tra omicidio e legittima difesa. Essere sotto il tiro di un’arma e reagire non è come rincorrere il ladro e sparargli alle spalle.