Sanzioni alla Russia, l’Eliseo annuncia che il Coreper ha approvato un nuovo pacchetto. Nella lista anche tre banche bielorusse

Stamane l’Eliseo ha reso noto che, nell’ambito di ‘azioni’ volte nei confronti della Russia, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue (Coreper), ha dato il via libera ad un nuovo pacchetto di sanzioni (fra queste anche l’esclusione di tre banche bielorusse dal sistema Swift), che andranno a colpire in primis i “dirigenti e oligarchi russi e loro familiari”, in qualche modo coinvolti nell’aggressione dell’esercito russo.

Eliseo: bloccato anche l’export delle cirptovalute, e adottate azioni anche contro il sistema marittimo di Mosca

A quanto riferito, le sanzioni non andranno a risparmiare nemmeno le criptovalute che, al pari dei vari beni e delle tecnologie che non potranno quindi raggiungere Mosca.

Nell’ambito marittimo, settore come quello aereo duramente penalizzato, le nuove sanzioni saranno prima pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Ue, per poi entrare subito in vigore.

Max