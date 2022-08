Sapienza, nuovo riconoscimento: tra i migliori atenei al mondo

La Sapienza di nuovo tra le Università migliori al mondo. Primo ateneo italiano, il polo universitario di Roma si piazza nel range 101-150 secondo la classifica Academic Ranking of World Universities, realizzata dalla Shanghai Ranking Consultancy. Un balzo in avanti di tutto rispetto, considerando che Sapienza si collocava, nelle analisi precedenti, solo fra il 151esimo e il 200esimo posto.

Un riconoscimento internazionale importante, figlio dei risultati prestigiosi conseguite nelle sei sfere di cui l’istituto tiene conto per questo studio. In particolare, ci sono i premi Nobel e le medaglie Fields tra gli ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni sulla prestigiosa rivista ‘Nature&Science’ (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Infine, viene considerata la produttività pro-capite dello staff accademico (10%).

“Il posizionamento di quest’anno è un ottimo risultato per la Sapienza – ha sottolineato la rettrice Antonella Polimeni – che vede confermato il suo primato a livello nazionale. La classifica ribadisce il prestigio dell’ateneo nel panorama internazionale grazie alla qualità e al valore scientifico della nostra comunità accademica, di cui il recente Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi rappresenta il massimo riconoscimento. Il ranking premia in particolare le eccellenze nella ricerca scientifica, collocando la Sapienza nel novero delle research universities di riferimento a livello mondiale”.