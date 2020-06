Sara Amira e Sonny De Meo, come precede la loro storia dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne è finito. O meglio, è andato in ferie per l’estate. Ma le storie continuano. La settimana scorsa, infatti, sono andate in scena le scelte dei tre protagonisti del Trono Classico. Giovanna Abate per prima, che ha deciso di uscire dallo studio con Sammy. Il giorno dopo invece è stato il turno degli altri due tronisti.

Carlo Pietropoli, ad esempio, ha scelto Cecilia, poi è arrivato il momento di Sara Amira, che ha invece deciso di proseguire la conoscenza fuori dallo studio con Sonny De Meo. Una scelta a sorpresa, perché il corteggiatore, prima che l’Italia si fermasse per la pandemia, aveva deciso di andare via, per poi fare ritorno in studio.

Sara e Sonny, come va fuori dallo studio

Sono passati pochi giorni dalla scelta di Sara Amira, registrata il 28 maggio. E la ragazza ha deciso di testimoniare sui social network come procede la storia con Sonny. I due hanno risposto alle domande dei loro followers, grazie alle quali sono emersi particolari inediti sulla nuova frequentazione.

Sembra infatti che tra i due quello geloso sia Sonny, come ha ribadito scherzosamente Sara. La ragazza ha poi svelato il motivo che l’ha spinta a sceglierlo nonostante lui avesse in precedenza deciso di lasciare lo studio: “Poi è tornato però! E’ stato dolce? Proprio no… ora però è dolce!”, ha svelato l’x tronista.