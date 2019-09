Sara Tozzi, da barista a tronista: chi è la nuova star di Uomini e Donne ‘tradita’ da Javier Martinez

Ha preso il via oggi la nuova edizione di Uomini e Donne, che all’esordio ha mandato in onda il trono over, lasciando quello classico ai prossimi appuntamenti. È stata però già rivelata l’identità dei nuovi tronisti che prenderanno parte al seguitissimo programma di Maria De Filippi. Su una delle poltrone più ambite d’Italia siederanno quattro giovani: Michela Quattrociocche, Alessandro Zarino (QUI la sua storia), Giulio Raselli e Sara Tozzi.

Proprio quest’ultima, nonostante il programma sia iniziato da poco, è stata già protagonista di un episodio in cui è stata messa a dura prova la sincerità di un suo corteggiatore che sembrava aver fatto già breccia nel suo giovane cuore. Secondo alcune ‘talpe’ presenti negli studi di registrazione, il corteggiatore di Sara Tozzi, Javier Martinez sarebbe stato infatti accusato di frequentare un’altra ragazza a cui scrive ancora ‘ti amo’.

Chi è Sara Tozzi: età e vita privata

Un duro colpo per Sara Tozzi, che saprà comunque rialzarsi in fretta. La giovane modenese classe 1997 ha infatti dimostrato di avere un carattere forte, nonostante non sia riuscito a metterlo in mostra nella sua precedente esperienza televisiva. La giovane ha infatti partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, senza però destare l’interesse sentimentale da parte dei ragazzi presenti sull’isola, forse a causa del suo carattere forte e schivo.

La giovane ragazza di 23 anni ha da sempre sviluppato un carattere indipendente, tanto da spingerla a iniziare a lavorare appena finiti gli studi liceali per avere una propria indipendenza economica. La ragazza modenese ha infatti lavorato come barman per molti anni, e ora vuole intraprendere una nuova carriera televisiva. Per vederla all’opera non resta che rimanere sintonizzati su Uomini e Donne.