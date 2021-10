Sardegna, ucciso lo chef di Quattro Ristoranti Alessio Madeddu

È diventato noto per aver partecipato al programma Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese e un anno fa per aver aggredito con una ruspa una pattuglia di carabinieri. Alessio Madeddu, chef di 51 anni, è stato trovato morto a due passi dal mare di Teulada, in Sardegna, dove viveva. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato ucciso a colpi di arma da taglio.

Lo scorso 2 novembre ribaltò una macchina dei Carabinieri con una ruspa. Gli agenti lo avevano fermato alla guida della sua auto e volevano sottoporlo all’alcol test. Per quel gesto fu accusato di tentato omicidio, poi condannato a 8 anni di reclusione, infine gli furono concessi gli arresti domiciliari.

Ora gli investigatori sono a lavoro per capire il movente dell’omicidio. Il corpo dell’uomo è stato trovato non lontano dal suo ristorante intorno alle 9. Non è stato ancora chiarita l’ora in cui lo chef possa essere stato ucciso. L’uomo era noto a Telauda, dove gestiva il suo ristorante che pubblicizzava anche attraverso ospitate televisive.