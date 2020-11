Sardine, sabato a Bologna compleanno in piazza, ma il M5s insorge: “Un gesto da irresponsabili”

Era il 14 novembre dello scorso anno quando, a Bologna, in risposta al comizio di Salvini al Pala Doza (a favore della candidata a governatore, Lucia Bergonzoni), fu organizzato un flash mob in Piazza Maggiore. Quella sera nacque il movimento delle Sardine che, a seguire, replicarono distinguendosi per il tono non violento ed affollatissimo delle loro proteste.

Ora, proprio per ‘festeggiare’ questo ‘compleanno’, per sabato 14 novembre, le Sardine hanno annunciato una manifestazione a Piazza Maggiore.

Silvia Piccinini (M5s): “Una festa fuori luogo, un gesto da irresponsabili”

Un’iniziativa che ha subito acceso la reazione della capogruppo del M5S in Regione Emilia-Romagna, Silvia Piccinini, la quale ha commentato che “In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo e davanti alla prospettiva concreta di nuove chiusure per cercare di limitare l’avanzata dei contagi, la festa di compleanno delle Sardine in piazza Maggiore è da considerarsi assolutamente fuori luogo. Si tratta di un gesto da irresponsabili, non ci sono altre parole per definirla”.

Piccinini (M5s): “Ospedali sempre più in sofferenza e migliaia di persone a passeggio”

La pentastellata ha continuato rimarcando che “Tutti abbiamo visto le fotografie le strade delle nostre città prese d’assalto nello scorso fine settimana da migliaia di persone, come se quelli che stiamo vivendo fossero dei normali giorni di shopping e passeggiate all’aria aperta. Immagini inaccettabili se accostate a quelle dei nostri ospedali sempre più in sofferenza per l’aumento vertiginoso dei contagi e che stanno spingendo sindaci e presidenti di Regione a mettere sul campo nuove limitazioni”.

Piccinini (M5s): “Con l’Emilia-Romagna che si appresta a cambiare gradazione di colore…”

Motivo per cui, ha proseguito la Piccinini, ”Davanti a un contesto del genere, con l’Emilia-Romagna che si appresta a cambiare anche gradazione di colore per il rischio sempre più grande di avanzata del virus, solo chi è alla spasmodica ricerca della ribalta di tv e giornali potrebbe pensare di organizzare una manifestazione di piazza, seppur in un ipotetico rispetto del distanziamento sociale. Se dovesse mai svolgersi, infatti, la manifestazione di sabato rischierebbe di attirare in piazza Maggiore oltre che i suoi organizzatori anche curiosi e passanti, diventando così un assembramento bello e buono in barba a qualsiasi divieto“.

Piccinini (M5s): “Le Sardine facciano un passo indietro e festeggino sul web”

“Per questo, credo che sia arrivato il momento per le Sardine di fare un passo indietro, rinunciando fin da subito alla loro festa di compleanno e trasferendola sul web dove forse ci saranno meno telecamere e flash dei fotografi a loro disposizione – aggiunge infine la capogruppo regionale M5S – ma sicuramente più sicurezza per chi deciderà di parteciparvi”.

