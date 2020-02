Saronno, l’annuncio choc: “Possibili 1.200 morti per coronavirus”

“Siamo poco meno di 38.000 abitanti e qualora, nel caso peggiore, venissero tutti contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3 per cento di decessi, circa 1.200 decessi”. Questo l’allarme choc lanciato dal Comune di Saronno con sindaco Alessandro Fagioli e messo in evidenza da Repubblica.

Il primo cittadino del comune in provincia di Varese ha infatti emesso un’ordinanza “contingibile e urgente in materia di sanita e igiene pubblica” consultabile interamente sul sito del Comune. Un allarme che potrebbe generare il panico tra i cittadini di Saronno.

“Dato da tenere in considerazione”

L’annuncio del Comune di Saronno tiene conto dei dati resi disponibili sul coronavirus finora e precisa: “Pur nella consapevolezza che s tratta di un dato non estrapolabile scientificamente, ma non avendo al tempo stesso controprove, è da tenere in considerazione nella tutela della salute pubblica e in particolare modo per la fascia debole della popolazione ovvero chi ha già patologie in corso”, spiega l’ordinanza consultabile sul sito del Comune.