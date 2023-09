Sarsina, Sangiuliano: “Pronti a impegnarci per questa rilevante area archeologica”

(Adnkronos) – “Ritengo fondamentale andare sui territori, perché la cultura deve essere un valore diffuso in tutta la dimensione nazionale. Per questo, ho voluto constatare di persona il rilevante rinvenimento emerso nella città di Plauto”. A sottolinearlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi in visita a Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena.

“Ho voluto incontrare il sindaco e le autorità locali, per testimoniare la massima attenzione per questo luogo che ha un grande potenziale collegato al già preesistente Foro e all’importante museo archeologico – osserva il titolare del Mic – Nelle prossime settimane lavoreremo per individuare insieme le forme di valorizzazione che possano portare un beneficio socio-economico per tutta l’area”.

Il ministero ha già stanziato 600.000 euro per la messa in sicurezza dello scavo di Sarsina e per le indagini archeologiche, che saranno dirette dalla locale Soprintendenza.