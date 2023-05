Sassari, scende da auto in panne e viene travolto: gravissimo 16enne

(Adnkronos) – L’auto su cui viaggiava assieme ai genitori ha avuto un guasto, ma quando è uscito dall’abitacolo è stato travolto da un mezzo di passaggio. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’auto stava percorrendo la Sassari-Alghero quando, nel tratto dopo Olmedo, ha avuto dei problemi. Con il mezzo in panne il sedicenne è sceso dall’abitacolo, ma è stato centrato da un’altra auto. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo in ospedale.