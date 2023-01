(Adnkronos) – La Sampdoria vince 2-1 sul campo del Sassuolo nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. I blucerchiati passano in vantaggio al 23′ con la rovesciata di Gabbiadini e raddoppiano al 28′ con Augello. Il Sassuolo accorcia le distanze al 64′ con il rigore di Berardi ma non riesce a completare la rimonta. In classifica, la Sampdoria sale a 9 punti. Il Sassuolo rimane a 16.