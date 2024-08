Savona, Gdf sequestra oltre 100mila prodotti contraffatti

La Guardia di Finanza di Savona ha intensificato i controlli durante l’estate, sequestrando oltre 100.000 prodotti contraffatti in vari esercizi commerciali della provincia. Tra i beni sequestrati ci sono capi d’abbigliamento, bigiotteria, giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa, tutti recanti marchi falsificati o non sicuri per i consumatori. L’operazione ha portato alla scoperta di un gruppo criminale coinvolto nell’importazione e vendita di merce contraffatta. Sono state elevate sanzioni amministrative e sono stati sequestrati 2.500 prodotti a livello penale. Sedici titolari di imprese sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per reati di contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci.

L’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Savona in ispezioni mirate presso vari esercizi commerciali della provincia, con l’obiettivo di proteggere i diritti della proprietà industriale e garantire la sicurezza dei prodotti.

Grazie a un’accurata analisi della documentazione rinvenuta presso le attività ispezionate, i militari del Gruppo di Savona sono riusciti a smantellare un gruppo criminale dedito all’importazione e alla vendita di prodotti contraffatti e non sicuri. Tra i beni sequestrati ci sono oltre 100.000 prodotti, tra cui abbigliamento, bigiotteria, giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Molti di questi prodotti riportavano marchi falsificati o non erano sicuri per l’utilizzo da parte dei consumatori finali.

L’operazione ha portato al sequestro amministrativo di oltre 100.000 prodotti e all’elevazione di sanzioni amministrative che variano da 13.416 a 335.699 euro. Inoltre, sono stati sequestrati a livello penale circa 2.500 prodotti. Le Fiamme Gialle hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 16 titolari di imprese per diversi reati, tra cui contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

