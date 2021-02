SBK: Canepa si infortuna durante i test a Valencia

Battuta di arresto per Niccolò Canepa che ha rimediato una brutta frattura alla caviglia durante i test di Valencia con il team Yart – Yamaha.

Il pilota stava girando con la Yamaha R1 che utilizzerà nel campionato Endurance che inizierà a Le Mans, nell’incidente la caviglia sembra essersi fratturata in 3 parti.

Le fonti dicono che il pilota italiano sarà operato già in serata, la riabilitazione ed il recupero comunque non dovrebbero mettere in discussione la sua partecipazione alla gara inaugurale.

Mandy Kainz, team manager Yart-Yamaha tranquillizza la situazione “Niente panico, Niccolò dovrebbe essere a posto per la gara di Le Mans. In ogni caso Marvin Fritz e Karel Hanika sono pronti a correre la gara in coppia e anche Michael Laverty, il nostro pilota di riserva sarà presente ai prossimi test di Le Mans. Quindi abbiamo delle alternative su cui fare affidamento. Al tempo stesso sono molto fiducioso che niccolò Canepa possa tornare per la gara”.

Dal punto di vista tecnico Mandy Kainz ha aggiunto: “Siamo anche molto veloci in pista. Abbiamo una nuova elettronica e i 3 piloti sono molto soddisfatti del cambiamento. E’ una combinazione perfetta: una squadra forte, tre piloti veloci e una R1 competitiva”.