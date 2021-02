SBK: Pirelli e mondiale ancora insieme per 3 anni

Le moto partecipanti al mondiale SBK calzeranno le gomme Pirelli per un altro triennio, il matrimonio tra il campionato delle derivate di serie e la nota casa produttrice di pneumatici va avanti da 18 anni e sembra intenzionato a toccare quota 20.

Claudio Zanardo, vice presidente Pirelli Moto ha commentato l’accordo con queste parole: “Il connubio tra Pirelli e il Mondiale Superbike è da sempre molto forte. La partnership non è mai stata così forte e i risultati positivi in termini di visibilità e TV audience ottenuti nel corso del 2020 ne sono una dimostrazione.”

Anche Marc Saurina, Direttore Esecutivo WorldSBK commenta la notizia positivamente: “Pirelli è da sempre un forte partner del Campionato. Le sfide che abbiamo affrontato insieme nel 2020 hanno confermato la forza della nostra partnership che festeggerà il suo ventesimo anniversario nel 2023. Un record nel settore del motorsport.”

Giorgio Barbier, Direttore Attività Sportive della Business Unit Moto di Pirelli, si esprime positivamente anche per il modo in cui il mondiale ha reagito alle difficoltà introdotte dal Covid: “All’annuncio del rinnovo del contratto di Fornitura Unica Pneumatici, nell’ottobre del 2019, è seguito un anno in cui molte cose sono state stravolte. Pirelli e Dorna hanno lavorato insieme per un Mondiale che ha dimostrato capacità di resistenza e resilienza notevoli. Continueremo a lavorare insieme a Dorna WSBK Organization alla crescita del Campionato. In particolare a quella della neonata Yamaha R3 bLU cRU European Cup. I giovani piloti di oggi saranno i futuri protagonisti del Mondiale Superbike di domani.”