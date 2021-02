SBK: Sarà Scott Redding l’antitodo allo strapotere Kawasaki?

Il campionato mondiale delle derivate di serie è stato dominato inequivocabilmente negli ultimi anni dalla Kawasaki e dal suo alfiere Jonathan Rea, Ducati ha investito molto per fermare l’invincibile armata verde, mettendo in pista la Panigale V4R.

E il primo anno l’obiettivo sembrava quasi raggiunto con un Alvaro Bautista scatenato che dominò, lasciando poco agli avversari, le prime gare della stagione.

Dopodichè le prestazioni divennero altalenanti e la costanza di Rea e della sua moto finirono per avere ancora la meglio.

Per quest’anno sarà il pilota britannico Scott Redding a provare a fermare lo strapotere verde sempre con la Ducati Panigale V4R, opportunamente rivisitata per renderla ancora più competitiva.

Per questo motivo dopo i test al circuito di Misano adriatico, Scott continua ad allenarsi duramente con la versione di serie, la Panigale V4S.

Questa volta location dell’allenamento è stato il circuito di Almeria in Spagna, dove il campione inglese ha girato con la moto stradale, visto che il regolamento proibisce l’utilizzo delle versioni racing, se non nelle giornate adibite ai test, che saranno nuovamente a Misano adriatico a metà Marzo in concomitanza con i team Yamaha, Go Eleven e Barni.