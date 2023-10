Scafati, muore a 59 anni fuori dal pronto soccorso: era chiuso per lavori

(Adnkronos) – Una donna di 59 anni è morta all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati, chiuso per lavori da alcuni mesi. A denunciare l’episodio è il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, che ha spiegato come il marito della donna abbia “tentato un massaggio cardiaco” in attesa di un’ambulanza “allertata dalla Polizia Municipale” ma “arrivata dopo oltre mezz’ora”.

“Quanto è accaduto è gravissimo – afferma Aliberti – e chi deve intervenire lo faccia al più presto, per evitare che tragedie simili si verifichino ancora. Bisogna subito riaprire il punto di primo intervento nell’ospedale ‘Mauro Scarlato’, i cui lavori sono terminati da tempo, e va urgentemente riorganizzato il servizio del 118, garantendo che in una città come Scafati, e in una regione come la Campania, lo stesso servizio venga assicurato dal personale sanitario idoneo”.

Il pronto soccorso dell’ospedale Scarlato di Scafati è chiuso per lavori di ammodernamento dallo scorso mese di giugno e la tragedia si è verificata proprio all’esterno della struttura ospedaliera, dove la donna avrebbe accusato il malore fatale. “Seguiremo la vicenda e ci costituiremo, se la famiglia dovesse ritenerlo opportuno, parte civile nella vicenda” conclude il sindaco Aliberti, che venerdì incontrerà i vertici dell’Asl Salerno per discutere della problematica.