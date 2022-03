Scaffali vuoti dei supermercati: a Roma è psicosi

Dopo due anni, a Roma tornano le psicosi da supermarket: le scene di supermercati presi d’assalto ormai si vedono ovunque. Le notizie ucraine, lo sciopero degli autotrasportatori e alcune materie che costano di più stanno spingendo molti romani a delle spese “straordinarie” all’interno dei supermercati.

Il risultato? Gli scaffali vuoti, specie per pasta, farina e olio di semi. In alcuni supermercati sono comparsi cartelli per impedire acquisti di massa, per olio e simili. Messaggi identici anche per pasta, zucchero e farina. A rischio anche uova e latte. La psicosi potrebbe contagiare sempre più persone nei prossimi giorni, ed è allarme Coldiretti.

Seguono aggiornamenti