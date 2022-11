Scaldacuore party: a San Lorenzo menù speciale per i più bisognosi con l’Esercito della Salvezza

Scaldacuore party: a San Lorenzo menù speciale per i più bisognosi con...

La festa dell’Immacolata apre le porte al Natale: luci colorate invadono spazi pubblici e privati, i negozi si riempiono di gente presa dagli acquisti natalizi. E mentre tutto ciò velocemente accade, chi è in difficoltà diventa ancora più invisibile. Questa la ragione per cui lo Scaldacuore Party prenderà il via proprio l’8 dicembre con l’obiettivo di sottolineare che “questo Natale nessuno è da solo”.

Per l’occasione, attorno ad un grande albero di Natale, nel giardino di Via degli Apuli 41 a Roma, si combineranno tanti piccoli accadimenti. Pietanze prelibate, musica dal vivo e calore umano sono gli ingredienti riservati a 150 ospiti dell’Esercito della Salvezza.

L’attenzione di tutti i partecipanti sarà poi rivolta alle letterine per Babbo Natale scritte da 100 bambini, desideri che rischiano di essere inascoltati a causa dei problemi economici che attanagliano le loro famiglie.

Lo Scaldacuore Party,è destinato proprio a loro, per non lasciare che la realtà intacchi la magia natalizia e leda il loro diritto di sognare.

Attraverso il progetto Angel Tree, promosso dall’Esercito della Salvezza, sarà infatti possibile acquistare i doni attesi da uno o più bambini, consegnarli alla nostra associazione e attendere che, la settimana prima della Vigilia di Natale, la stessa li consegni ai relativi genitori.

Il programma della solidale iniziativa

Ore 12:00: Accoglienza

Osas Imafidon, nota cantante, che ha partecipato a “La Dea Fortuna” regia di F. Ozpetek, con le sue doti canore invaderà l’ampio cortile interno dell’Esercito della Salvezza invitando i visitatori a godere di un’atmosfera magica solo per loro. Atmosfera scaldata anche dalle installazioni di palloncini realizzate dai ragazzi della FL Events&Weddings, nuova realtà romana che si occupa di organizzazione eventi per bambini e non solo.

Ore 12:30: Presentazione degli organismi coinvolti

Verrà presentato dall’Esercito della salvezza chi ha contribuito alla realizzazione di questa festa piena di amore e calore verso il prossimo con unico ritorno la gioia nel sapere di aver condiviso.

Ore 12:45: Intervento dell’Ambasciatrice dell’evento Zia Carmela

Personaggio pubblico sui social network famosa per le sue creazioni culinarie casalinghe, condividerà con gli ospiti la ricetta natalizia del cuore. Svelerà poi l’albero del Angel Tree con appese le letterine a forma di angioletto di cui ha curato personalmente la realizzazione, riportanti i nomi e i doni dei piccoli protagonisti di questa festa.

Ore 13:30: Il pranzo è servito!

Ethicatering supported by Magnolia Eventi preparerà, grazie alle sapienti mani dei loro Chef, un ottimo pasto per gli ospiti della struttura. Questo catering ha scelto la sostenibilità come obiettivo principale. Alcune delle pietanze saranno preparate con gli ortaggi dell’Associazione Orto 2.0, un’associazione attiva nella rigenerazione degli spazi peri-urbani inutilizzati, favorendo lo sviluppo delle biodiversità

Il tutto servito dai volontari di Equoevento Onlus, associazione no-profit che recupera le eccedenze alimentari dai grandi eventi per consegnarle poi a mense caritative come l’Esercito della Salvezza.

Max