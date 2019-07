Scambia Scanu per Carta: vergognati per il furto!

Chissà che il fatto di aver entrambi partecipato allo show di Carlo Conti – ‘Tale e Quale Show‘ – non abbia creato ancora più confusione. E si perché sia Marco Carta che Valerio Scanu intanto sono entrambi sardi (il primo è nato a Cagliari, il secondo a La Maddalena); tutti e due sono artisticamente nati ad ‘Amici‘, così come – ancora – tutti e due hanno vinto a Sanremo.

Insomma, onestamente, se non si è fan di almeno uno dei due, cadere in confusione non è poi così impossibile.

E sicuramente non era un fan di uno dei due nemmeno quell’utente di Instagram che, convinto di aver a che fare con Marco Carta, ha usato il profilo di Valerio Scanu… per ‘cazziare‘ Carta per il ‘presunto furto di magliette‘ avvenuto alla Rinascente di Milano.

“Vergognati! Rubare alla Rinascente… dovrebbero buttare le chiavi. La giustizia NON è uguale per tutti!”, ha infatti postato piuttosto ferocemente il tizio. Poco dopo, letto quanto scritto Valerio Scanu ha subito replicato: “Ma che roba usi? Fattela tagliare meglio…”.

Un clamoroso equivoco, tuttavia l’invettiva sarà ugualmente arrivata al destinatario che, saggiamente, per il momento ha preferito mantenere un ‘profilo’ basso tacendo…

