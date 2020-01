Scambio Allan-Vecino tra napoli e Inter: chi ci guadagna

Il calciomercato non è mai fermo, neanche quando una trattativa sembra ormai saltata o uno scambio impensabile. Il mese di gennaio non fa eccezione: 24 ore su 24 con la testa sul mercato, senza pensare ad altro. Perché rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione diventa fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

E se una trattativa ormai definita salta all’improvviso, come lo scambio tra Inter e Roma per Politano-Spinazzola, ecco subito che un altro scambio viene messo sul tavolo, in un susseguirsi di chiamate frenetiche e idee di mercato. In questo caso lo scambio in questione è quello tra Allan e Vecino con Inter e Napoli protagoniste.

Scambio Allan-Vecino, quanto c’è di vero

L’idea è nata all’improvviso, lanciata da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato l’Originale in onda su Sky Sport. Inter e Napoli a lavoro per uno scambio, ancora in fase embrionale, ma comunque un’idea che potrebbe diventare più concreta nelle prossime ore. D’altronde il calciomercato è tutto un susseguirsi di idee.

Lo scambio sarebbe impostato con la formula del prestito, così da dare modo ad Allan di risollevarsi dopo la rottura con l’ambiente Napoli che pare evidente e Vecino troverebbe più spazio in azzurro, dove lo aspetterebbe un ruolo da protagonista. Un prestito secco per dare modo ai giocatori di tornare alle loro valutazioni originarie aiutando le rispettive società a livello tecnico.

È inutile però negare che se la trattativa dovesse andare in porto a guadagnarci sarebbe l’Inter, che accoglierebbe in rosa un centrocampista che se rigenerato mentalmente è ancora uno dei migliori del campionato.