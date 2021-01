Scambio Dzeko-Sanchez, la Roma ci prova

Il caso Dzeko in casa Roma è una grana da risolvere al più presto. L’attaccante è ai ferri corti con Fonseca, nel tunnel dell’Olimpico dopo la sconfitta in Coppa Italia con lo Spezia sono volate parole grosse. Lo strappo è irricucibile. La Roma ha provato a mediare un’intesa in extremis, dovrà arrendersi alla consapevolezza che il rapporto si è consumato.

Per questo la società giallorossa proverà negli ultimi giorni di mercato a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa: Dzeko lontano da Roma, e soprattutto da Fonseca, l’allenatore con un nuovo attaccante e la società senza una perdita economica considerevole che deriverebbe dal trattenere il bosniaco in rosa scontento e apatico e destinato così ad un deprezzamento già accentuato dall’avanzamento di età del giocatore.

La soluzione? Il club giallorosso ha provato ad imbastirla nelle ultime ore: Dzeko all’Inter e Sanchez alla Roma. Scambio secco, senza nessun conguaglio economico. L’Inter ci sta pensando, sta ragionando su come far quadrare i conti relativi al lordo degli stipendi. Dal punto di vista tecnico c’è il via libera.

I nerazzurri accoglierebbero un attaccante esperto che hanno già provato a trattate negli anni precedenti, la Roma porterebbe in casa una punta diversa dal bosniaco, più mobile e veloce. La soluzione al gong è questa, i due club ci stanno ragionando. Non è decollata invece l’ipotesi di uno scambio col Psg per Icardi.