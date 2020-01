Scandalo al Tg2, la Moreno: “In redazione mi hanno rubato le scarpe”

No vabbè: siamo al colmo. Oggi infatti ha lasciato tutti a bocca aperta un post che Manuela Moreno, nota conduttrice del Tg2 ha diffuso sui suoi vari profili social: “Furto! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione! Il ladro ha scassinato la serratura…”. Denunciando l’incredibile furto – per altro avvenuto all’interno della redazione giornalistica Rai di Saxa Rubra – la giornalista ha postato anche le foto delle adorate scarpe, descrivendole minuziosamente: décolleté blu di ecopelle simil-pitone ‘tacco 12’.

“Chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui”, ha poi aggiunto con una vena ironica la Moreno la quale, dopo aver debitamente avvertito “Attenta che cadi!”, ha forgiato per l’occasione diversi hashtag a tema: “#dispetti #feticisti #sfigati”.

