Scandalo nomine, Palamara sospeso dal Csm

Luca Palamara è stato sospeso dal Csm. Il pm romano, sotto indagine per corruzione, non potrà più svolgere le funzioni di magistrato e non percepirà stipendio. Così ha deciso il collegio disciplinare del Csm in accoglimento della richiesta del procuratore generale Riccardo Fuzio, a sua volta indagato per rivelazione, proprio a Palamara, dell’indagine nei suoi confronti.

Aggiornamento ore 12.00

Luca Palamara è accusato di violazione dei suoi doveri di magistrato nell’ambito dell’inchiesta di Perugia, dove avrebbe agito per favorire l’imprenditore a lui vicino Fabrizio Centofanti in cambio di viaggi e regali.

Con la sospensione dello stipendio, il magistrato beneficerà comunque di un assegno alimentare.

Aggiornamento ore 14.00

Luca Palamara potrà opporsi alla sospensione davanti alle Sezioni Unite civili della Cassazione. Il suo legale, l’avvocato Benedetto Marzocchi Buratti, ha infatti già annunciato il ricorso. Il magistrato ha dichiarato: “Continuerò a difendermi nel processo”.

Aggiornamento ore 15.00