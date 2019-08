Scappatelle e tradimenti: oggi le donne tradiscono meno degli uomini

E’ da sempre uno dei più grandi dilemmi e dei più grandi dubbi relativi alle coppie ed alle relazioni sentimentali: tradiscono più gli uomini o più le donne?

Un arcano avvolto nel mistero che, di volta in volta, a seconda del periodo e a seconda delle circostanze, cambia scenario e cambia dati. Ma che, di recente, sembra aver dato, ‘dati’ alla mano, alcune importanti indicazioni. Quali? E’ presto detto.

Le donne tradiscono meno degli uomini: le scappatele rosa sono in calo

In Italia ci sarebbe una tendenza relativa al tradimento che, in questo senso, ‘premierebbe’ per così dire le donne. Ovvero, purtroppo, sarebbero loro le malcapitate ad essere maggiormente tradite e, di conseguenza, sarebbero loro, di contro, a tradire di meno. Gli uomini dunque, tradirebbero di più.

Come tradizione racconta, l’uomo italiano sarebbe un traditore seriale, dunque. O comunque lo sarebbe più delle donne. La tendenza alle scappatelle extraconiugali è in ogni caso abbastanza comune a entrambi i sessi e questo è particolarmente noto da parecchio tempo. Forse troppo tempo. Tuttavia, come si dice spesso, le donne tradiscono meno. E questo sarebbe vero. Almeno in Italia.

Gli uomini metterebbero più corna delle donne, e a dirlo sarebbero i dati dell’Osservatorio Europeo dell’Infedeltà. Uno studio dell’Institut français d’opinion publique (Ifop) per il sito di incontri extraconiugali Gleeden, ha fatto infatti emergere come una donna italiana su tre nella sua vita ha già tradito. Ma non sarebbe questo il dato allarmante: anzi.

Al contrario il dato sarebbe di molto inferiore a quello relativo agli uomini: uno su due sarebbe infatti infedele.

Il risultato registra un calo, seppur minimo, in confronto a quello di uno studio del 2014, ma è bastato per attribuire un all’Italia, alle italiane, l’onorevole merito di essere l’unico paese tra quelli esaminati ad aver registrato una flessione della slealtà a fidanzati e mariti.

Quanto alle modalità di tradimento? Naturalmente c’è il sistema classico e fisico, ma c’è anche ormai molto spazio all’infedeltà ‘mentale’ e quella virtuale, che ormai si sviluppa a suon di con flirt via chat o email e post. Inevitabile, in questa epoca social.