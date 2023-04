Scarpa (Gruppo Save): “Sostenibilità al centro dello sviluppo del Marco Polo”

(Adnkronos) – “Il Masterplan 2023 – 2037 pone al centro dello sviluppo dell’aeroporto di Venezia le strategie Esg, puntando ai massimi livelli di sostenibilità e innovazione, integrando soluzioni ambientali e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica con contenuti sociali e occupazionali”. Così Monica Scarpa, Amministratore Delegato Gruppo Save durante la presentazione del Masterplan 2023-2027 dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia.

“Le attività di ampliamento della rete di voli e il parallelo adeguamento delle infrastrutture – ha aggiunto – sono accompagnati da una progressiva modifica delle modalità di apporto energetico allo scalo, basate su fonti rinnovabili e autoproduzione di idrogeno, in un’ottica di economia circolare applicata in particolare al riutilizzo dell’acqua e alla gestione dei rifiuti. In questo quadro di sostenibilità ambientale, si inseriscono i progetti di collegamento con il sistema ferroviario e la nuova mobilità aerea avanzata con l’utilizzo di droni per il trasporto di merci e persone”