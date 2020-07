Scarpe Lidl: prezzo altissimo, ecco perché vedono così tanto

Sono blu, gialle con qualche spruzzata di rosso su una base orma classica e vincente per quanto riguarda le sneakers. Alcuni, visto l’accostamento audace di colori, potrebbero definirle un cazzotto in un occhio, molti però le considerano già un pezzo cult. Di cosa stiamo parlando? Delle scarpe della Lidl. Già, la nota catena di supermercati tedesca ha creato un modello di sneakers che sta andando a ruba.

Non è un modo di dire, in moltissimi paesi le scarpe Lidl sono già introvabili, c’è chi ha assistito addirittura ad uno sciacallaggio di uno scaffale del supermercato svuotato di scarpe nel giro di pichi secondi. Una vera e propria febbre da Lidl che ha portato ad un aumento spropositato dei prezzi delle scarpe in questione, vendute originariamente a 13 euro e ora arrivate a migliaia di euro.

Perché il successo delle scarpe Lidl

Anche le scorte online delle scarpe Lidl sono andate esaurite nel giro di pochi giorni e l’azienda ha annunciato di non avere intensione di intensificare la distribuzione. Per questo su alcuni siti di aste o di vendita privata le scarpe sono arrivate a costare addirittura migliaia di euro. Perché tutto questo improvviso successo?

Il primo motivo riguarda l’esclusività. Il fatto di indossare un paio di scarpe che in pochi possono avere alimenta l’appeal verso quel dato prodotto, Il fascino visto in questo senso è innegabile. Inoltre c’è chi spera che il prezzo delle scarpe Lidl aumenti ancora così da guadagnare sull’investimento fatto in precedenza.

Sull’improvvisa voglia di sneakers Lidl che ha contagiato migliaia di persone ha influito l’ottima pubblicità che l’azienda tedesca ha riservato al suo prodotto, che sponsorizzato il prodotto attraverso meme e collaborazioni con influencer e personaggi noti. Così tutti hanno avuto la curiosità di provarle, ma quando si sono accorti che le scorte erano finite alcuni sono arrivati a spendere cifre da capogiro pur di accaparrarsele.