Scatizzi (Acoi), ‘da anni affrontiamo frontalmente fenomeno infezioni sito chirurgico’

(Adnkronos) – “Acoi in questi anni ha scelto di affrontare frontalmente il fenomeno delle infezioni del sito chirurgico: attraverso Academy, workshop e appuntamenti nazionali abbiamo voluto promuovere tutte quelle azioni contenute nelle ‘Linee Guida per la Prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico’ elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sappiamo quanto questo problema incida sui pazienti nel percorso pre-peri e post operatorio e sull’intero Sistema Sanitario Nazionale”. Così Marco Scatizzi, Presidente Acoi – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani commentando l’avvio della campagna ‘Punti di Differenza’, promossa da Johnson & Johnson MedTech Italia per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.

“Gli appuntamenti di sensibilizzazione e approfondimento però hanno subìto un brusco rallentamento a causa degli effetti della pandemia sulle nostre strutture ospedaliere ed anche per questo motivo che, non solo abbiamo recentemente portato a termine il progetto Acoissima pubblicando le raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico sul Giornale di Chirurgia – Journal of Italian Surgical Association, ma abbiamo anche scelto di patrocinare la campagna ‘Punti di Differenza’ sviluppata da Johnson & Johnson MedTech Italia ed il team Ethicon all’interno del nostro 40° Congresso Nazionale di Riva del Garda: iniziative come queste, all’interno di un contesto scientifico nazionale, possono aiutare a radicare nuovi comportamenti e nuove abitudini per abbattere il fenomeno delle infezioni del sito chirurgico che hanno un impatto economico e sociale non più sopportabile”, conclude Scatizzi.