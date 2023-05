Sce Roma Capitale, “Domani saremo in piazza a Roma al fianco di ‘Chi vuole un reddito’

“Saremo in piazza domani all’Esquilino per sostenere la cittadinanza attiva, le numerose associazioni, i poli civici e gli spazi sociali di questa città che rivendicano reddito e lavoro. Abbiamo seguito e partecipato alle iniziative di avvicinamento alla manifestazione che ha visto la mobilitazione per questa campagna in tutti i territori.

Questo comitato rivendica reddito a sostegno delle fasce fragili, dei precari, degli studenti: da anni ci battiamo dentro e fuori le istituzioni per questo, e abbiamo animato e dato vita a reti di mutualismo importanti. Domani saremo in piazza perché questo governo sta giocando sulla pelle delle persone”.

Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista

Max