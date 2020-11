Scegli il tuo stile di finestra: le migliori soluzioni solo da Scorza Porte

Le finestre sono molto più che vetri. E’ possibile scoprire numerosi e diversi tipi di finestre disponibili al giorno d’oggi, ma non tutte le aziende possono vantare l’esposizione di tutte le alternative (funzionali e estetiche) che è possibile trovare in commercio. Da Scorza Porte, ad esempio, è possibile trovare tutte le informazioni sul design, la storia e gli usi pratici delle finestre degli stili più popolari e usate nelle case di oggi.

La più comune è la finestra a battente, forse la finestra più popolare in molti paesi europei. In questo design, il pannello azionabile (installato singolarmente o in coppia) è appeso a un cardine che consente di aprire la finestra come una porta. Da Scorza Porte è possibile trovare tantissimi modelli e tutte le soluzioni di design che ogni cliente desidera, con personale altamente qualificato in grado di rispondere a qualunque quesito.

Meno comune la cosiddetta finestra a ghigliottina, ovvero quella composta da due pannelli disposti verticalmente. Questo tipo di finestra, ricorda Scorza porte, si è diffusa rapidamente grazie alla semplicità del design. Esistono anche finestre a ghigliottina a doppio pannello, probabilmente le più utilizzate di tutti i tipi di finestra. Consiste di due pannelli disposti verticalmente, entrambi i quali possono essere spostati completamente su e giù.

Altra finestra molto in voga, quella scorrevole che è composta da due ante montate orizzontalmente che si aprono e si chiudono facilmente scorrendo su un binario. I cursori sono una scelta eccellente di finestre da montare in moltissime situazioni, e soprattutto in qualsiasi circostanza in cui vi sia un ostacolo all’accesso. Da Scorza Porte è possibile visionare tutti i modelli migliori con la possibilità di altissima personalizzazione.

Qualunque sia la finestra preferita, e qualsiasi esigenza abbia il cliente, da Scorza Porte è possibile trovare le migliori soluzioni sia in fatto di praticità che puramente estetico e di design. Una garanzia, Scorza Porte, per una clientela che negli anni è diventata sempre più vasta e affezionata.

