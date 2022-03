Schiaffo di Will Smith, le reazioni dopo la notte degli Oscar

“Chiudi quella fottuta bocca e non nominare più mia moglie”. E’ furioso Will Smith quando pronuncia queste parole. Ha appena schiaffeggiato uno dei conduttori della notte degli Oscar, Chris Rock, per aver fatto una battuta sull’acconciatura di sua moglie, Jada Pinkett Smith, costretta a radersi i capelli a causa dell’alopecia.

Un gesto visto in tutto il mondo. Che Will Smith, fresco di vincitore della statuetta come miglior attore, ha provato a giustificare in lacrime. Sono migliaia i messaggi che giustificano o condannano l’attore. Sui social sono arrivati i commenti anche di chi lo conosce bene. Come il regista italiano Gabriele Muccino, che lo ha diretto nel celebre film ‘Alla ricerca della felicità”.

Il regista ha scritto su Twitter: “Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora”.

Il giorno prima invece aveva anticipato la vittoria dell’Oscar: “Domani sera Will Smith vincerà l’#Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui!”.

Tra i comici statunitensi c’è chi ha condannato l’episodio e chi no. Kathy Griffin ha scritto: “Lasciate che ve lo dica, è una brutta pratica quella di salire sul palco e assaltare fisicamente un comico. Ora dovremo tutti preoccuparci di chi vorrà essere il prossimo Will Smith nei club comici e a teatro”. Patton Oswald ha invece affermato: “Molto nervoso per i miei show a @TheIrvineImprov domani e martedì. Qualcuno a una maschera da baseball che possono prendere in prestito?”.