Schiaffo Will Smith, parla Chris Rock

Dalla notte di Oscar è uno degli argomenti più discussi. Non c’è da stupirsi: uno schiaffo tirato nel bel mezzo di una diretta da milioni di spettatori non si era forse mai visto. Il primo a farlo è stato Will Smith, il quale pochi giorni fa ha rifilato un violento ceffone a Chris Rock, reo di aver fatto una battuta infelice sulla moglie.

Il comico statunitense, fino a questo momento in silenzio, ha parlato dell’accaduto prima dello spettacolo oche lo vede protagonista a teatro. Poche parole, a cui faranno seguito dichiarazioni più corpose nei prossimi giorni, a detta dell’attore: “Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo”.

Rock, riporta Variety, ha poi aggiunto: “Non ho materiale su quello che è accaduto: tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana. Ad un certo punto però parlerò di quella mer*da e sarà serio e divertente”. Quando dagli spalti è iniziato a piovere qualche insulto a Will Smith, Rock ha tagliato corto: “Ora fatemi fare lo spettacolo, ci saranno battute divertenti”.

Sull’accaduto si è espresso anche l’attore Jim Carrey, che in un’intervista rilasciata alla CBS ha detto: “La standing ovation mi ha disgustato. Hollywood è semplicemente senza spina dorsale, e questo a me sembra proprio indicare che non siamo più il club più cool. Io avrei annunciato questa mattina stessa di voler fare causa a Will Smith per 200 milioni di dollari, perché quel video sarà ovunque per sempre, avrà il dono dell’ubiquità. Quell’insulto durerà un sacco di tempo”.