Schianto sull’Aurelia dopo serata al pub: morte due ragazze di 19 e 16 anni alle porte di Roma

Incidente mortale questa notte sull’Aurelia all’altezza di Aranova nel Comune di Fiumicino. Due ragazze di 19 e 16 anni residenti a Fiumicino e Ladispoli sono morte nell’impatto, la terza giovane di 18 anni di Ladispoli è stata trasportata all’Aurelia Hospital in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le tre amiche erano a bordo di una Panda guidata dalla 19enne e secondo quanto si apprende tornavano da una serata in un pub a Ladispoli. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Secondo quanto ricostruito l’auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia e i della stazione di Torrimpietra. E’ stata disposta l’autopsia.