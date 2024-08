Schiuma bianca a Roma. Cos’è e perché si forma

Arriva a Roma un calo delle temperature che porta i romani ad esultare dopo mesi di temperature molto calde. Questo calo delle massime e delle minime ha fatto sì che i romani tornassero a respirare di nuovo, ma allo stesso tempo ha visto il verificarsi di un fenomeno particolare: una sorta di schiuma bianca nelle strade della città.

Tra Facebook, Instagram e Tiktok, tante le domande su cosa fosse. Si è parlato di una schiuma che provenisse direttamente dal cielo; o ancora dagli scarichi delle auto e degli autobus; o dalla poca pulizia delle strade.

La pioggia ha portato all’uscita di una sostanza dall’asfalto che ha colpito i più sui social e ha preoccupato anche alcuni. La precipitazione che ha interessato la Capitale è stata violenta ed abbondante, il che ha portato ad una sorta di pulizia delle strade sciogliendo i residui di sporcizia, polline e materiale organico.

Sui social in molti si sono interrogati su cosa fosse quella schiuma bianca sulle strade della Capitale: non è un fenomeno nuovo, ma non deve neanche spaventare. È un mix di sporco e di polline che si accumula nei giorni in luoghi non interessati da lungo tempo dalle precipitazioni. È una patina che si deposita sull’asfalto e sulle pozze di acqua.

Tra foto e media, alcuni tra i più complottisti hanno parlato di una sostanza proveniente dal cielo, ma la sua spiegazione è molto più semplice e scientifica. La dissoluzione di questi accumuli ha fatto sì che essi si mescolassero con l’acqua, creando così la schiuma in questione. Immediatamente le reazioni sui social sono state moltissime, anche i commenti scherzosi lo sono stati, ma allo stesso momento sono arrivati anche avvertimenti per gli automobilisti e per chi si sposta su due ruote per il pericolo di strade più scivolose.